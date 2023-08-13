Небезпечний інцидент на Запорізькій АЕС: що накоїли окупанти

Ситуація на ЗАЕС погіршується через дії окупантів, які там перебувають.

Про це заявив очільник Держатомрегулювання Олег Коріков.

"На атомній електростанції побудовано комплекс заходів на ядерній установці, щоб крім виробництва пари забезпечити захист населення, навколишнього середовища від неприпустимого впливу радіації, яка шкодить здоров'ю і навколишньому середовищу. На шляхи потенційного розповсюдження радіації вибудовуються бар'єри. Що відбулося з точки зору безпеки на енергоблоці №4? Порушено цілісність одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Перший контур - вода, яка омиває ядерне паливо. Вона з'явилася в другому контурі, який має йти на виробництво електрики в турбогенераторі", - сказав він.

З його слів, через безвідповідальні і непередбачувані дії окупантів, які шкодять дерній та радіаційній безпеці, відбулося порушення цілісності фізичного бар'єра на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище.

"Це відбувається в порушення умов ліцензії, відповідно до якої експлуатувати Запорізьку АЕС дозволено виключно в "холодному" стані. "Холодний" стан - найбільш безпечний, якщо ми можемо казати про безпеку в умовах окупації, коли там перебуває бозна хто, і в умовах відсутності Каховського водосховища, яка було надійним джерелом водних ресурсів для ЗАЕС, і в умовах відсутності надійного зв'язку з енергосистемою України", - додав Коріков.

Нагадаємо:

на Запорізькій атомній електростанції, яка перебуває під тимчасовим контролем Російської Федерації, стався новий інцидент. Один з енергоблоків екстрено переводять у "холодний зупин".

Після виведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у "гарячий" стан через порушення умов ліцензії та вимог, стався новий інцидент.

Пов'язаний він із витоком води з першого контуру реактора в другий.

"Це сталось через порушення цілісності третього парогенератора, розташованого в герметичній оболонці блоку. Відтак окупаційне керівництво розпочало переведення 4-го енергоблоку ЗАЕС у стан "холодний зупин", — йдеться в повідомленні "Енергоатома".

За кілька днів вони збираються перевести 6-й енергоблок Запорізької АЕС у "гарячий зупин", а це - чергове порушення.

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