Небезпечний момент чи блеф: як у світі реагують на ядерний шантаж Путіна і мобілізацію в РФ

Володимир Путін у своєму виступі, під час якого висловився за приєднання окупованих територій України до Росії, пригрозив застосуванням ядерної зброї. Він пообіцяв визнати результати фейкових референдумів щодо приєднання до Росії на окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. А задля продовження війни проти України підписав указ про часткову мобілізацію, під час якої до війська призвуть 300 тисяч людей.

Низка світових лідерів та уряди їхніх країн відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та ядерні погрози президента Путіна.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що погрози Путіна використати ядерну зброю можуть стати реальністю. Як вважає глава держави, Путін уже не блефує. При цьому світ продовжує утримувати його від використання ядерної зброї.

В інтерв'ю BBC верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель сказав, що не варто недооцінювати погрози застосувати ядерну зброю, які Володимир Путін озвучив у своєму зверненні про мобілізацію.

Жозеп Боррель заявив, що війна досягла "небезпечного моменту".

Його зауваження прозвучали на тлі оголошення Росією часткової мобілізації та спроб анексувати чотири регіони України.

У США серйозно ставляться до слів Путіна щодо можливого застосування ядерної зброї, заявив офіційний представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі.

"Це не схоже на те, як він говорив у минулі сім місяців", - пояснив він, додавши, що Вашингтон стежить за російськими стратегічними силами і готовий відреагувати, якщо буде потрібно.

"Поки що ми не бачимо ознак того, що це потрібно", - уточнив Кірбі.

Пізніше виступив президент США Джо Байден зі словами про ядерний шантаж Путіна та війну проти України.

"Росія безсоромно порушила основи статуту ООН. Путін знову погрожував Європі ядерною зброєю. І тепер Росія набирає ще більшу кількість солдатів, Росія намагається організувати фейковий референдум. І це є безпосереднім порушенням статуту ООН", - сказав він.

Також Байден спростував тезу Кремля, якою Путін виправдовує повномасштабне вторгнення до України, про нібито загрозу для Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг назвав ядерну риторику Путіна небезпечною та безрозсудною. В інтерв'ю Reuters він заявив, що Альянс зробить усе можливе, щоб донести до Москви серйозність подібних заяв.

За словами генсека Альянсу, поки жодних змін у готовності ядерних сил Росії не спостерігаються, у НАТО стежать за ситуацією.

"Ми зберігатимемо спокій і продовжуватимемо надавати підтримку Україні", - зазначив він.

Прем'єр-міністр Нідерландів у відповідь на ядерні погрози Росії рекомендує зберігати спокій.

Марк Рютте, зокрема, заявив: "Мобілізація, заклики до "референдумів" у Донецьку — все це ознака паніки. Його риторика щодо ядерної зброї - це те, що ми чули раніше вже багато разів, і це не викликає в нас емоцій. Це частина відомої нам риторики, я б радив зберігати спокій".

Оголошення Путіним про мобілізацію свідчить, що війна в Україні ще триватиме довго, вважає міністр фінансів Німеччини Кристіан Лінднер.

"Рішення Путіна є ознакою слабкості. Україну цим не злякаєш, і нас також. Мобілізація показує, що ми маємо справу з конфліктом, який триватиме довго. Ми повинні бути готові до цього політично та економічно. Перш за все, серед наших союзників і партнерів ми повинні проаналізувати, як ми також можемо надавати Україні довготривалу підтримку в боротьбі за мир і свободу. В боротьбі, яка триватиме ще довго", - сказав міністр фінансів Німеччини.

Актом відчаю назвав заяви Путіна канцлер Німеччини Олаф Шольц.

"Останнє рішення російського уряду є актом відчаю. Росія не може виграти цю кримінальну війну, а останніми рішеннями Путін і Росія все тільки погіршують. Він повністю недооцінив ситуацію з самого початку, опір українців та їхню готовність протистояти, а також єдність і рішучість друзів України", - заявив очільник німецького уряду.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що Путін вклав ресурсів у вторгнення в Україну, тож важко уявити, як він сприймає будь-яку поразку.

"Він вклав усе. Він борець, тому дуже важко уявити, як він приймає будь-яку поразку, і це, безумовно, робить ситуацію дуже критичною", – вважає фінський президент.

За сім місяців після початку вторгнення Росії доУкраїни аналітики сходяться на думці, що сили Путіна опинились у невигідному становищі.

Професор Петер Нойман із дослідницького університету Londoner King's College виключає ядерну опцію Путіна. Але з інших причин - через можливу реакцію Заходу і насамперед США.

"Путін розуміє, що США в такому разі негайно активно втрутиться в перебіг військових дій, - пояснює німецький експерт. - Це стало б кінцем Путіна, і він це знає".

Американський бригадний генерал у відставці Кевін Раян говорив, що Путін від розпачу може застосувати ядерну зброю в Україні. На його думку, російський президент, ймовірно, відчуває тиск, щоб зробити щось радикальне. Успіхи українського контрнаступу можуть стати тригером, який підштовхне главу Кремля натиснути "червону кнопку".

Американський автор і оглядач Росс Даутт вважає, що оголошена Путіним мобілізація дещо відсунула ядерну загрозу, адже вона означає, що Кремль посилює використання більш конвенційних засобів ведення війни. Водночас, ядерна загроза — це останній засіб, який Росія може використати у разі безвиході, адже варіант поразки Путін досі не розглядає.

За оцінками військового експерта Олександра Мусієнка, ймовірність застосування Росією ядерної зброї на сьогодні існує. Він також розповів, звідки країна-агресорка може завдати ядерних ударів.

Погрози ядерним ударом: як світ зможе протистояти Путіну