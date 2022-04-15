"Небезпечно на всій території": росіяни обстрілюють Кремінну з важкого озброєння 

Є загиблі та поранені мирні мешканці.

Російська армія від вечора 14 квітня хаотично обстрілює Кремінну в Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, загинуло двоє людей: літній містянин і 37-річний житель. П’ятеро місцевих мешканців отримали скалкові поранення. "Росіяни відкрили вогонь по місту із важкого озброєння. Обстріли не вщухали всю ніч, продовжуються і дотепер. Небезпечно на всій території населеного пункту", - йдеться у повідомленні.

Загалом протягом минулої доби російські окупанти24 рази обстрілювали будинки та цивільну інфраструктуру Луганщини, зауважив очільник області.

"Йдеться про вогонь, відкритий ворогом по житлових кварталах та об’єктах інфраструктури, та аж ніяк не про бойові дії", - наголосив Гайдай.

П’ять разів росіяни цілили по домівках кремінян, ще чотири – лисичан. Знищено та пошкоджено 12 будинків, технічних та промислових споруд.

У Рубіжному протягом місяця тривають позиційні вуличні бої. "Вчора стало відомо, що ще у березні місцевий житель зазнав поранень, після чого був вивезений невідомими особами в бік Сватового, втратив багато крові та через дві доби помер", - розповів очільник Луганщини.

Як повідомлялося, президент Зеленський вважає битву за Донбас найважчою. Росія стягує на схід україни свої війська. Донбас став наразі центром ескалації, а події там вплинуть на хід цієї війни, наголосив глава держави.

Читайте також: