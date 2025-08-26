Небезпека на трасі Херсон–Миколаїв: російські дрони атакують цивільний транспорт

Безпілотник / © Associated Press

Вздовж автошляху М-14 Херсон–Миколаїв зафіксована підвищена активність російських ударних дронів, які цілеспрямовано атакують цивільні автомобілі. Мешканців закликають утриматися від пересування цим маршрутом без крайньої необхідності.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, з вечора 25 серпня російські війська активно застосовують ударні безпілотники вздовж траси, прицільно атакуючи цивільний транспорт.

“Ворог цілеспрямовано атакує автомобілі. Тому наполегливо закликаю: без нагальної потреби не пересувайтеся цим маршрутом”, – наголосив Прокудін.

“Бережіть себе!” – додав очільник ОВА.

Раніше повідомлялось, що FPV-дрони російської армії вже почали залітати навіть до Миколаївської області, зокрема, в напрямку населених пунктів Лупареве та Лимани.