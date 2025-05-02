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- Війна
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Небезпека під ногами: чому деякі боєприпаси детонують із запізненням
До 40% радянських боєприпасів можуть не спрацювати вчасно — і залишатися смертельно небезпечними десятиліттями.
Не всі вибухові пристрої спрацьовують одразу. Деякі з них — детонують із затримкою та можуть вибухнути при найменшому втручанні.
Про це повідомив засновник компанії-виробника БПЛА Валерій Боровик.
«Вони небезпечні тим, що великої площі дії і вражають також цивільне населення. Зокрема того, хто підніме боєприпас, якщо він не здетонував», — заявив експерт.
Боровик зазначає, що в радянських боєприпасах або бойових частинах до 40% вибухівок можуть не спрацювати вчасно. Він зазначив, що снаряди можуть залишатися в землі на глибині до 40 см, чекаючи на «жертву».
Нагадаємо, в морі знешкодили російську авіаційну бомбу ФАБ 500, яка мала зашкодити «зерновому коридору».