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Небезпека – стовідсоткова: Зеленський наголосив, що ситуація із Запорізькою АЕС критична

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Небезпека – стовідсоткова: Зеленський наголосив, що ситуація із Запорізькою АЕС критична

Фото: "Енергоатом"

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що ситуація на Запорізькій АЕС дуже небезпечна через окупацію росіянами та постійні ворожі обстріли.

Глава держави закликав світову спільноту, щоб вона поставила ультиматум РФ, який змусив би Росію залишити українську електростанцію в спокої.

Про це український президент Володимир Зеленський сказав на прескоференції за підсумками другого саміту Кримської платформи, який відбувся 23 серпня. 

"Атомна електростанція працює. Викидів на сьогодні там не було. Небезпека – стовідсоткова! Навіть не 99% - 100%! Тому що ми не контролюємо саме те, що там відбувається", - сказав Зеленський.

Глава держави зауважив, російські військові приховано від персоналу ЗАЕС "щось завозили" на станцію, і це може бути, найімовірніше, зброя, зокрема міни. 

Нагадаємо, російські окупанти обстрілюють золовідвали Запорізької ТЕС, щоб підняти хмари радіоактивного пилу

Тим часом у Франції заявили, що Росія погодилась допустити МАГАТЕ на захоплену окупантами Запорізьку АЕС. Про це повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, яка мала розмову з керівником МЗС держави-терористки Сергієм Лавровим.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
18к
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