Небезпека від сусідів: у Білорусі впритул до українського кордону активізувалася ворожа авіація

За інформацією моніторингової групи, це були тренувальні рейси білоруської авіації.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні з 12:00 над полігоном "Брестський" 38 одшб відбувалися навчальні рейси, які тривали до 13:00. В повітрі літали парами Су-25, винищувачі Су-30СM та Mіг-29. Окрім літаків, вертольоти також пролетіли в повітрі: два Mi-24 та щонайменше один Mi-8. Вся авіація в повітрі належить Військово-повітряними силам Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні.

Окрім польотів, автори групи зазначають, було чути звуки вибухів. Пролунали вони на тренувальному майданчику о 12:15. Ймовірно, були запущені ракети з повітря.

"Крім того, програма командних та персональних вправ передбачає розробку авіаційної підтримки військ. Можливо, така різноманітність різних методик у повітрі лише пов'язана з вправами", - наголосили на сторінці пабліку.

Нагадаємо, в Білорусі 8 вересня почалися спільні навчання "Захід-22" країн ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан).

Напруга на кордоні: як українці на Волині готуються до можливого наступу з Білорусі

Читайте також: