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Небезпека від сусідів: у Білорусі впритул до українського кордону активізувалася ворожа авіація

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Небезпека від сусідів: у Білорусі впритул до українського кордону активізувалася ворожа авіація

ФОТО: Міноборони РБ

У Брестському районі Білорусі, навпроти Волинської області, зафіксували активізацію авіації. Місцеві жителі чули звуки літаків протягом години.

За інформацією моніторингової групи, це були тренувальні рейси білоруської авіації.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"Сьогодні з 12:00 над полігоном "Брестський" 38 одшб відбувалися навчальні рейси, які тривали до 13:00. В повітрі літали парами Су-25, винищувачі Су-30СM та Mіг-29. Окрім літаків, вертольоти також пролетіли в повітрі: два Mi-24 та щонайменше один Mi-8. Вся авіація в повітрі належить Військово-повітряними силам Республіки Білорусь", - сказано у повідомленні.

Окрім польотів, автори групи зазначають, було чути звуки вибухів. Пролунали вони на тренувальному майданчику о 12:15. Ймовірно, були запущені ракети з повітря. 

"Крім того, програма командних та персональних вправ передбачає розробку авіаційної підтримки військ. Можливо, така різноманітність різних методик у повітрі лише пов'язана з вправами", - наголосили на сторінці пабліку.

Нагадаємо, в Білорусі 8 вересня почалися спільні навчання "Захід-22" країн ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку - військово-політична міжнародна організація, до якої входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан).

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
27к
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