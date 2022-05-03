"Небезпека все ще існує": мер Бучі розповів, як місто оговтується після російської окупації

"Небезпека все ще існує": мер Бучі розповів, як місто оговтується після російської окупації

За місяць від моменту деокупації Бучі у місті вдалося відновити майже всю критичну інфраструктуру.

У місті створено реєстр ушкодженого майна, який налічує 1173 об'єкти – від багатоквартирних будинків до об'єктів критичної інфраструктури.

Про це 3 травня розповів міський голова Бучі Анатолій Федорук в ефірі інформаційного телемарафону.

"За місяць нам вдалося забезпечити відновлення критичної інфраструктури – сьогодні ми констатуємо, що всі населені пункти нашої громади, а їх 14, мають газ, світло, централізовану воду. Звичайно, є певний відсоток там, де ушкоджено настільки, що відновлення потребує певного часу, тож працюємо над вирішенням цих питань. Займаємося благоустроєм, зібрали всю техніку, яка залишилися на вулицях міста… Тож практично місто готове прийняти мирних громадян, які тимчасово вимушені були покинути помешкання", - сказав мер міста, однак наголосив, що небезпека все ще існує через певні чинники: військову загрозу вторгнення РФ, а головне – замінування.

Також Федорук зазначив, що вцілілі магазини відновили свою діяльність, працюють аптеки, функціонує сфера соціальних послуг. Крім цього, курсує громадський транспорт, зокрема, відновлено автобусні маршрути на шляхах, які фактично є безпечними і там, де є пасажиропотік.

За словами міського голови, у Бучі з 1 тис. 173 пошкоджених внаслідок бойових дій об’єктів у місті 327 не підлягають відновленню.

Варто зазначити, що у Бучі, Гостомелі, Ірпені, Бородянці та інших населених пунктах, які перебували під окупацією росіян, продовжується розслідування масового застосування тортур, сексуального насильства, вбивств мирних жителів. У звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях. Працює близько 300 слідчо-оперативних груп.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 69-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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