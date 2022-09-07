"Небезпека є величезною": у США вимагають Росію звільнити ЗАЕС і негайно вивести війська з усієї України

Росія має негайно вивести свої війська не лише з території навколо Запоріжжя і ЗАЕС, а й з усієї України.

Представник США Джеффрі Де Лаурентіс наголосив, що територія навколо Запорізької АЕС має бути демілітаризована, адже росіяни не мають жодного права використовувати Запорізьку АЕС у своїй брудній війні. Крім того, російські окупанти повинні негайно вийти із суверенної території України.

Про це під час засідання Радбезу ООН заявив представник США Джеффрі Де Лаурентіс.

"Це питання міжнародної ядерної безпеки, й потенційна небезпека тут є величезною. Це стосується нас усіх. Тому ми вкотре підтримуємо заклик України до демілітаризації території навколо ЗАЕС та вимагаємо негайного виходу росії із суверенної території України", - сказав він.

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Джеффрі Де Лаурентіс підкреслив, що Росія "не має права піддавати світ непотрібному ризику ядерної катастрофи", адже критична ситуація створена виключно РФ, а не "сторонами",

"Небезпека на ЗАЕС є наслідком неспровокованого й незаконного вторгнення рф в Україну, а саме результатом спланованого захоплення росією цієї електростанції 4 березня", - сказав Де Лаурентіс.

Водночас він зауважив, що Запорізька АЕС і електроенергія, яку вона виробляє, належать Україні. За його словами, будь-яка спроба росіян відключити ЗАЕС від України й перенаправити вироблену нею електроенергію до РФ буде дуже провокативною, егоїстичною та недалекоглядною.

"Ми відкидаємо будь-які спроби рф використовувати українську електромережу як пішака в цій невиправданій війні, а українську атомну електростанцію – як військовий щит або місце для розгортання військ", - додав він.

Зазначимо, що російські війська захопили Енергодар Запорізької області, місто, в якому розташована АЕС, 4 березня. Саму станцію окупанти обстріляли.

21 липня стало відомо, що російські окупанти розмістили військову техніку, вибухівку та зброю вже в машинній залі енергоблока АЕС.

Військові РФ саном на 7 вересня все ще залишаються на ЗАЕС зі зброєю та боєприпасами, а також ведуть обстріли і влаштовують різні провокації, наражаючи людство на ядерну катастрофу.

Раніше стало відомо, що РФ намагалася чинити тиск на гендиректора МАГАТЕ.

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