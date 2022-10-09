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Небезпека з Чорного моря: Росія тримає напоготові п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" – ВМС

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Небезпека з Чорного моря: Росія тримає напоготові п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" – ВМС

Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

Україні з моря загрожують 32 "Калібри".

Станом на 9 жовтня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять ворожих носіїв крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом – 32 ракети.  

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ. 

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до 6 ворожих кораблів та катерів; у Середземному морі – п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр".

За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Чорного моря –  8 суден, з них 1 судно продовжило рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 10 суден, з них 2 судна рухались з протоки Босфор.

Маневри Росії у Чорному морі

За даними оперативного командування "Південь", Росія тримає у Чорному морі два надводних та два підводних ракетоносії з  "Калібрами". На чергуванні також 1 десантний катер.

Загарбники також продовжують обстріли акваторії Очакова.

Загроза завдання ракетних ударів не зникла, на додачу до неї окупанти застосовують дрони-камікадзе по південних регіонах. 

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Дата публікації
Перегляди
292
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