Небо над Києвом добре захищене, але Росія використовує хитрощі: деталі від ЗСУ

Зокрема, під час роботи української ППО злітає російський літак-розвідник А-50, який "бачить приблизні місця пусків".

Довкола Києва зосереджено багато ЗРК, адже більшість російських повітряних атак спрямована саме на столицю. Окупанти це усвідомлюють, тому вдаються до хитрощів.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у інтерв’ю "24 каналу".

Він зазначив, що кожен регіон України прикритий різними системами, однак вище військове керівництво розуміє пріоритетні цілі ворога. Тож більшість ворожих ракет і дронів збивається на підступах до столиці.

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"Інколи збивається 100% ракет, наприклад, чотири з чотирьох, а іноді – дві з чотирьох. Це нормально, тому що не завжди вдається виявити і перехопити ті ракети. Противник хитрий і враховує всі розвіддані, особливо ті, що стосується космічної розвідки та наземної – агентура працює. І плюс люди, які можуть фотографіями допомагати ворогу", – пояснив Ігнат.

Він додав, що окупанти також проводять аеророзвідку для виявлення позицій українських систем ППО.

"Той самий (російський літак-розвідник – ред.) А-50 злітає, коли працює наша ППО, він бачить приблизні місця пусків. Кожен раз вони різні, але вони складають певний алгоритм. Усе це ми знаємо та враховуємо, але вони теж це враховують під час планування наступних атак", – зауважив речник ПС.

За його словами, ворог навіть прокладає маршрут своїх ракет і дронів таким чином, що вони можуть літати і по колу. Окупанти використовують рельєф місцевості, русла річок, щоб і ракета, і дрон летіли якомога нижче. У таких умовах важко "підловити" та збити ворожу ціль.

Ігнат також звернув увагу, що в України не так багато ЗРК середньої дальності, аби покрити всю територію. Тож ці засоби прикривають стратегічні напрямки, об'єкти критичної інфраструктури. Відповідні системи постійно переміщують.

Зауважимо, що останнім часом в Україні фіксуються дуже часті та масштабні повітряні тривоги. Військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, це пов’язано з тим, що росіяни використовують хибні повітряні атаки, аби знайти розташування українських систем ППО. Зокрема, йдеться про Patriot та SAMP-T.

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінює причину частих і масштабних тривог в Україні як тактику залякування з боку РФ.

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