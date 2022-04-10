"Небо працює на нас": росіяни зосереджують резерви у районі Харкова, але наступати буде важко - Арестович

"Небо працює на нас": росіяни зосереджують резерви у районі Харкова, але наступати буде важко - Арестович

Синоптики прогнозують опади.

В районі Харкова російська армія зосереджує резерви та підтягує ремонтні підрозділи.

Про це повідомив у відозверненні 10 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, ці ремонтники повинні забезпечити введення нових сил у підрозділах збройних сил Російї.

"Але там навіть погода за нас. Найближчі десять діб прогноз погоди це - опади. При чому опади 50 міліметрів, які мають випасти. Це означає, що противнику буде дуже важко наступати. Тому що розв'язне земля, як ми бачимо, і небо працює на нас", - наголосив представник ОП.

Нагадаємо, голова Харківської ОДА Олег Синєгубов наголошує: попри те, що армія Російської Федерації не змогла захопити Харків, ворог не залишив свою ідею ні щодо міста, ні щодо області. За його словами, Збройні сили України "відпрацювали на повну",обороняючи Харків, а Росія наземну битву програла. На спробах взяти місто російські окупанти втратили дуже велику кількість живої сили, броньованої техніки, авіації, десанту.

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