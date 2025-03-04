Небувалі втрати та найменші темпи просування: військові розповіли про становище в окупаційній армії

Попри всі сили, які російська армія кинула на фронт, у лютому окупантам вдалося просунутись значно менше, ніж взагалі у будь-який інший місяць. Це свідчить, що у росіян є певна межа резервів, яку вже спостерігають українські захисники.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Є в них проблеми зараз і з особовим складом. Принаймні на це вони самі скаржаться. А навіть спочатку не повірив, що у росіян таке буває. У них є проблеми з автотранспортом. Це їхній давній біль", – зазначив військовий.

За словами Трегубова, свої запаси спеціального військового транспорту росіяни витратили остаточно, і тепер окупанти пересідають на цивільні автомобілі.

"Вони також танки втрачають в якихось неймовірних дозах. Я сам перевірив по тижнях, чи немає там якоїсь помилки, бо втратити під три сотні танків за місяць, це, я перепрошую, якась зовсім небувала цифра. Це при тому, що зараз якраз танки не дуже застосовуються відносно попередніх етапів війни. У нас таких великих танкових баталій немає, у нас забагато дронів, забагато замінованої місцевості, але тим не менше. Тому мені здається, що вони справді кинули все, що є, і зараз в них того, що було, вже немає", – додав речник.

Втім, на думку Віктора Трегубова, це не означає, що російська армія стала зовсім слабкою. В деяких аспектах окупанти дуже сильні, особливо це стосується використання бойових дронів.

Нагадаємо, окупанти вперто штурмують правий берег Дніпра на Херсонщині. Російське командування кидає своїх солдатів у "самогубні місії", щоб посилити свої позиції для переговорів і висувати претензії на всю Херсонську область.

Читайте також: