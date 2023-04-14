Недалекий полонений окупанти шокував своєю неосвіченістю: що він сказав про Україну та РФ (відео)

Зокрема, загарбника шокувала мапа, на якій він помітив розміри України та Росії.

Російський військовий Іван Приходько, який потрапив в український полон, здивував своїм незнанням елементарних фактів про Україну та навіть його рідну Росію.

Про це свідчить інтерв'ю загарбника, яке той дав YouTube-каналу журналіста Володимира Золкіна.

Інтерв'юер поцікавився у Приходька, чи усвідомлює він, якою є кількість населення України, на яке напала Росія.

"Думаю, мабуть, мільярд є", – ошелешив відповіддю окупант.

Він помітив здивовану реакцію журналіста, і тоді висунув ще одне припущення, сказавши, що населення України становить приблизно "500 мільйонів".

Більше того, Приходько не знав, яка кількість населення Росії. А коли йому показали мапу для порівняння розмірів обох держав, то загарбник був дуже здивований.

"У десятки разів більша! 140 млн? Ааа..." – відреагував полонений.

При цьому він не зміг відповісти і пояснити, як така маленька Україна протистоїть величезній Росії.

Нагадаємо, українська розвідка перехопила телефонну розмову російського військового, в якій той розповідає про втрати і просить дружину якомога швидше витягти його з України. Загарбник каже: "Це все гарно у Путіна в телевізорі, а ми, як гарматне м'ясо тут".

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