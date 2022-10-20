Недалекоглядність та страх: експертка пояснила, чому Захід не обговорює розпад Росії

Захід боїться обговорювати можливий розпад Росії. Це каже про “недалекоглядність” експертів, активістів та політиків.

Захід не хоче обговорювати можливий розпад Росії та зміну керівництва Кремля.

Про це в інтерв’ю ТСН розповіла голова напряму "Регіональна безпека та дослідження конфліктів" Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

“Це абсолютна недалекоглядність, оскільки справа тут не в преференціях. Це питання аналізу альтернатив і підготовки до будь-якої з них. Логіка будь-яких конфліктів підводить нас до того, що військова поразка авторитарних режимів не дає можливості цим авторитарним режимам вижити. Єдиний спосіб для цієї системи залишитися при владі - це піти на певну домовленість з ворогами. Саме тут ми повертаємося до зміни Путіна на когось іншого”, - пояснює Марія Золкіна.

Також вона додала, що із наявних політиків Путін всіх колективно пов’язав відповідальністю за війну в Україні. Водночас у самого Путіна немає можливості внутрішньо в РФ пережити поразку на фронті.

Нагадаємо, що в Україні за добу збито 15 іранських дронів-камікадзе із 20.

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