Недавно вийшла заміж на фронті: у Донецькій області загинула 21-річна військова з Львівщини

У районі села Дилівка Донецької області 9 січня загинула 21-річна військова з Львівської області Тетяна Мациєвська.

Про це повідомляє Івано-Франківська селищна рада.

21-річну Тетяну друзі та побратими називали Настею. Дівчина народилась в селищі Івано-Франкове Львівської області. Військовій був лише 21 рік. Тільки недавно вона вийшла заміж на фронті та мала багато планів на життя після війни.

"На жаль, словами важко загоїти болючу рану втрати. Тетяна(друзі та близькі називали її Настею), як і багато інших її побратимів, мріяла про вільну незалежну Україну, нещодавно вийшла заміж на фронті, будувала плани на майбутнє, але не судилося їм здійснитись, бо поклала своє молоде життя за незалежність та свободу нашої держави. Наша Захисниця служила правдою та волею за нашу Україну, за спокій сердець та за майбутнє кожного українця", - йдеться у повідомленні.

Дівчина служила в званні молодшого сержанта. Загинула вона через удар російського безпілотника. У військової залишились мама, дві сестри та брат.

Нагадаємо, у Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області сталась подвійна трагедія: у дружини військового, яка дізналась про смерть коханого, зупинилось серце. Без батьків залишилось двоє дітей.

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