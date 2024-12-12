Недешева забавка: скільки РФ може виробляти комплексів С-400 за рік - експерт відповів

В окупованому росіянами Криму можуть бути розташовано 3-4 зенітно-ракетні комплекси. Проте їх виробництво обмежене санкціями та відсутністю комплектуючих.

Про це розповів військовий оглядач, майор запасу Олексій Гетьман в етері "Ми-Україна".

За його словами, такі ЗРК Україна може чітко відстежувати, коли вони починають працювати. А коли вони стоять вимкнені, а їх також можуть маскувати, то знайти їх практично неможливо, бо вони не випромінюють електромагнітних хвилі, які відбиваються від цілі і потім повертаються на станцію.

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"Я думаю, що таких комплексів на Кримському півострові десь може три-чотири одиниці, більше навряд", – зазначив Гетьман.

Він додав, що вартість одного комплексу С-400 становить 1,2 млрд доларів, що перевищує ціну американського Patriot (1 млрд дол.).

!Це річ, яка потребує високих технологій і яка потребує комплектуючих, які росія не може отримувати через санкції. Тому я можу оцінити, що це ну десяток на рік, не більше", – підсумував оглядач.

Нагадаємо, британська розвідка підтвердила ураження російського зенітно-ракетного комплексу (ЗРК) С-400 у Криму, яке відбулося під час атаки Збройних сил України 29 листопада 2024 року.

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