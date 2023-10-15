Недитячий бізнес: на Закарпатті підлітки спробували підзаробити на ухилянтах (ФОТО)

За організацію втечі до Угорщини ухилянти мали сплатили підліткам зовсім "недитячу" суму – по 3 тисячі доларів США.

На Закарпатті двоє неповнолітніх вирішили підзаробити, тому взялися переправити через кордон до Угорщини двох ухилянтів.

Про це пише Західне регіональне управління ДПСУ.

Двоє ухилянтів, жителі Запоріжжя та Закарпаття, були одягнені у рятувальні жилети. Порушники мали намір незаконно перетнути українсько-угорський кордон через річку Тиса. Їх супроводжували двоє підлітків, віком 15 та 16 років.

Юнаки були не лише провідниками, вони мали також болторіз, яким можна зробити прохід через загороджувальний паркан.

За послуги з організації незаконної подорожі в Угорщину затримані ухилянти мали сплатили підліткам зовсім "недитячу" суму – по 3 тисячі доларів США.

Вилучені кошти

Проте організатором схеми виявився дорослий. Щодо виявлення у його діях ознак злочинів, передбачених ст. "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність", прикордонники направили повідомлення до місцевого райвідділу поліції.

Раніше на кордоні викрили двох ухилянтів. Один втікач від мобілізації вдавав 15-річного підлітка, а інший – його опікуна.

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