"Недобра ніч": потужні вибухи пролунали в окупованому Токмаку — Федоров

Два вибухи було чутно у місті та передмісті.

Пізно ввечері у четвер, 16 листопада, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області було чути щонайменше два вибухи.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.

"Токмак – недобра ніч для окупантів. Відомо про два вибухи, які чули місто та передмістя", - йдеться у повідомленні.

Офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів поки що не було.

Раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що у районі тимчасово окупованого росіянами Токмаку на Запоріжжі українські військові проводять наступальну операцію. Військові РФ у відповідь теж намагаються контратакувати.

Нагадаємо, що для звільнення Токмака українським військовим потрібно знищити ворожу авіацію, яка розташована здебільшого в Криму.

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