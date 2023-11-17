"Недобра ніч": потужні вибухи пролунали в окупованому Токмаку — Федоров

Два вибухи було чутно у місті та передмісті.
Пізно ввечері у четвер, 16 листопада, у тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області було чути щонайменше два вибухи.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Мелітополя Іван Федоров.
"Токмак – недобра ніч для окупантів. Відомо про два вибухи, які чули місто та передмістя", - йдеться у повідомленні.
Офіційних подробиць про причини та наслідки вибухів поки що не було.
Раніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що у районі тимчасово окупованого росіянами Токмаку на Запоріжжі українські військові проводять наступальну операцію. Військові РФ у відповідь теж намагаються контратакувати.
Нагадаємо, що для звільнення Токмака українським військовим потрібно знищити ворожу авіацію, яка розташована здебільшого в Криму.
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