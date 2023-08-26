"Недобре коїться другий день поспіль": мер Мелітополя повідомив про потужну "бавовну"

Мешканці Мелітополя та навколишніх сіл повідомили про вибухи.

На окупованій частині Запорізької області вже другий день поспіль лунають вибухи.

Про це повідомив легітимний міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Почалося вчора (25 серпня. – Ред.) після обіду: мешканці північної частини Мелітополя і навколишніх Терпіння, Костянтинівки, Мирного та Вознесенки повідомили про потужні вибухи з боку Токмака.

Продовжилося сьогодні на світанку: знову мелітопольці на півночі міста, знову зі сторони Токмака чули вибухи спочатку вдалині о 4:30, потім ближче і гучніше після 5-ї і знову вдалині після 6-ї", – розповів Федоров.

Раніше Іван Федоров розповів, що окупанти у Мелітополі значно посилили перевірки на блокпостах.

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