Недолугі солдати: на Херсонщині вибухнули чотири ракети над позиціями окупантів, які їх запускали (відео)

Під час чергової спроби обстрілу ракети вибухнули просто над позиціями російських загарбників.

Окупанти продовжують обстрілювати прифронтові населені пункти, запускаючи ракети з території тимчасово окупованої Херсонської області.

Проте у "другої армії світу" снаряди падають, не встигнувши відлетіти від позицій.

Одне із таких відео оприлюднили у Telegram-каналі "Х****й Херсон".

У Мережі повідомляли, що російські окупанти запускали ракети у напрямку Миколаєва. Під час чергової спроби обстрілу чотири ракети вибухнули над пусковими позиціями ворожих військ.

Нагадаємо, Олег Жданов спрогнозував, як ЗСУ повертатимуть Херсон.

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