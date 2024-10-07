Недовго і не всім: 72 бригаді після Вугледара таки дадуть відпочити – журналістка

72 ОМБр довго тримала оборону Вугледара, а після виходу з міста, знесилена, була змушена займати нові рубежі оборони.

Бійцям знекровленої 72 окремої механізованої бригади після виходу з Вугледара все-таки дають можливість відпочити.

Про це у Facebook повідомила військова журналістка Юлія Кирієнко-Мерінова.

"Нашій 72 таки дають відпочити після Вугледару. Не довго і не всім. Але це все ж краще ніж нічого. Тепер головне зібратись із силами. І технічними засобами", – зазначила журналістка.

Раніше Кирієнко повідомляла, що після виходу з Вугледара 72-й ОМБр наказали знову займати позиції на фронті замість відновлення.

Крім того, Кирієнко також повідомила про самогубство комбата зі 123-ї бригади ТРО. 33-річний комбат нібито застрелився після того, як його батальйон втік з позицій під Вугледаром.

Пресофіцер 72-ї ОМБр ЗСУ ім. Чорних запорожців Арсеній Приліпка в коментарі hromadske три дні тому заявляв, що 72-га бригада після виходу з Вугледара продовжує стримувати росіян на нових позиціях.

Нагадаємо, 2 жовтня у ЗСУ зробили важливу заяву про вихід з міста Вугледар.

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