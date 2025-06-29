Винищувач F-16 / © Associated Press

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Пілот винищувача F-16 Максим Устименко, який загинув у ніч проти 29 червня під час повітряної атаки росіян, ймовірно, збивав ворожі «Шахеди». Після ураження останньої цілі його літак міг зіштовхнутися з уламками дрона.

Таку думку висловив військовий експерт Юрій Микуляк в ефірі телеканалу «Київ24».

За його словами, застосовувати винищувачі для збиття російських безпілотників неефективно, оскільки високоточні ракети і боєприпаси F-16 надто дорого коштують. Окрім цього це небезпечно для пілотів.

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«Він [пілот F-16] збив його на великій швидкості, і уламки цього „Шахеда“ полетіли в цей літак, він не встиг повернутися… Все, пілот загинув», — пояснив Микуляк.

Експерт вважає доцільним для протидії ворожим безпілотникам перепрофілювати кулеметників, які їздили на пікапах у складі мобільних груп, на операторів дронів-перехопників.

«Один „Шахед“ — один дрон-перехопник. Ви розумієте, які кошти ми зекономимо? По-перше, кошти, а по-друге, ефективність роботи ППО. Тобто у нас до міста вже долітати ці „дрючки літаючі“ не будуть. А уже високоточні боєприпаси і ракети ми будемо використовувати тільки на балістику», — пояснив експерт.

Нагадаємо, у Повітряних силах повідомили, що під час відбиття масштабної атаки у ніч проти 29 червня загинув пілот F-16, підполковник Максим Устименко. Яку останню ціль збив український льотчик не уточнюють.

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