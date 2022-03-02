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Негайно всі до укриття: на Снігурівку з двох напрямків суне колона ворожої техніки

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Негайно всі до укриття: на Снігурівку з двох напрямків суне колона ворожої техніки

Ілюстрація / Associated Press

Людей просять бути в укриттях.

До Снігурівки, що в Миколаївській області, йде колона ворожої техніки. Усім місцевим мешканцям потрібно перейти до укриття.

Про це інформує Снігурівська міська рада.

"Є інформація, що зі сторони Херсону до міста знову іде колона ворожої техніки! Просимо усіх залишатися вдома або біля укриття. Про оголошення тривоги буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Згодом там додали, що оголошено і наземну тривогу, оскільки зі сторони Баратівки до Снігурівки йде колона ворожої техніки.

"Негайно всі до укриття", - наголосили в міській раді.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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