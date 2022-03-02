Негайно всі до укриття: на Снігурівку з двох напрямків суне колона ворожої техніки

Негайно всі до укриття: на Снігурівку з двох напрямків суне колона ворожої техніки

Людей просять бути в укриттях.

До Снігурівки, що в Миколаївській області, йде колона ворожої техніки. Усім місцевим мешканцям потрібно перейти до укриття.

Про це інформує Снігурівська міська рада.

"Є інформація, що зі сторони Херсону до міста знову іде колона ворожої техніки! Просимо усіх залишатися вдома або біля укриття. Про оголошення тривоги буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

Згодом там додали, що оголошено і наземну тривогу, оскільки зі сторони Баратівки до Снігурівки йде колона ворожої техніки.

"Негайно всі до укриття", - наголосили в міській раді.