"Негідники бісяться через ліквідованих генералів": Кім розповів деталі ракетного удару РФ по Миколаєву (відео)

Внаслідок ранкових обстрілів Миколаєва у місті нарахували 24 лунки від попадань ракет російських армійців.

Про це у своєму відеозверненні заявив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Сьогодні о 4-й ранку нам насипали пристойно. Наразі ідентифікували 19 ракет у перемішування зі "Смерчами" та "Торнадо-С". Усього 24 лунки у нас по місту. Святий Миколай та ЗСУ нас бережуть від негідників. Вони бісяться. Наші військові працюють чітко, палять не тільки склади з БК, палять командні пункти з генералами. У нас Миколаїв лідер зі знищення всіх цих генералів – тільки призначать когось нового, кирдик разом із заступниками, до побачення, на концерт Кобзона", – сказав він.

Також Кім зазначив, що ранковий обстріл минувся, на щастя, без жертв серед миколаївців.

"Всі живі та слава Богу. Все інше відбудуємо. Окупантам дуже зараз сумно. Працюють по них чітко і дедалі більше з кожним днем. І це, як кажуть, ми ще не розпочинали", - додав він.

Як повідомлялося, у Новій Каховці ЗСУ феєрично знищили ворожий склад.

Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Миколаєва постраждали вже 12 осіб.

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