Негода наробила лиха у Кривому Розі: повалені дерева руйнували будинки, вулиці стали непрохідними

Величезна тополя впала на п’ятиповерхівку, пробила діру в стіні , побила шибки і приземлилася на авто. Люди, за попередньою інформацією, не постраждали.

Також внаслідок деревопаду пошкоджено вхід до кав’ярні та громадської вбиральні. На деяких вулицях води по коліно.

Мешканці скаржаться, що через велетенські калюжі не можуть вийти з під’їзду, бо можна рухатися хіба на човні.

Нагадаємо, що під ворожим вогнем цієї ночі опинилися одразу чотири райони Дніпропетровщини - троє людей загинули, дев`ятеро дістали поранення.

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