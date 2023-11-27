Негода проти окупантів: у Криму на пляжах позмивало водою фортифікаційні споруди – Братчук

У тимчасово окупованому Криму негода грає проти окупантів. Так, фортифікаційні споруди, які росіяни побудували на пляжах півострова, змило водою.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

"У будь-якому разі ті фортифікаційні споруди, які на південному березі Криму збудовані, вони не є перепоною для погоди, тим паче вони не будуть перепоною в разі потреби для Збройних сил України. Процес демілітаризації Криму навіть у негоду триває. Партизани працюють, працює підпілля, й координати військових частин, об’єктів військових для того, щоб завдавати по них ударів, вони відомі, й з’являтиметься додаткова інформація. Тому потихеньку йдемо до того, що маємо зробити найголовніше в нашому житті, напевно, – звільнити український Крим. Там теж дійсно негода. Але це якраз той випадок, коли, ну, чесно скажу, не сумуємо. Нехай змиває всі окопи, змиває всі військові частини", — сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Братчук також додав, що разом із російськими фортифікаційними спорудами в Чорне море змило й міни.

"Чорне море брало активну участь у розмінуванні, тому що ці міни вибухали. Є така попередня інформація. Дуже складно оцінити, скажімо так, масштаби цих вибухів, скільки їх там було. Тому що і шторм дуже сильний, і, ясна річ, що оцінити, що це було – вибух чи удар хвилі, дійсно досить складно. Але те, що мін стало менше, це точно", - резюмував Братчук.

Нагадаємо, у Криму вирує потужний шторм. У Євпаторії море змило всі окопи, які викопали на пляжі окупанти.

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