Нехай країни не розраховують на зняття санкцій з РФ, поки не завершиться ця війна - Зеленський

Нехай країни не розраховують на зняття санкцій з РФ, поки не завершиться ця війна - Зеленський

Президент наголосив, що санкції повинні бути дієвими, а не просто для заголовків у ЗМІ.

Президент України Володимир Зеленський під час свого відеозвернення ввечері 29 березня висловився про санкції, які були накладені на Росію після вторгнення в Україну.

"І хай деякі країни не розраховують навіть, що ті чи інші перемовини вплинуть на зняття санкцій з РФ. Питання про санкції навіть не може підійматися, поки не завершиться ця війна, поки ми не повернемо своє, що нам належить. І поки ми не відновимо справедливість.

Навпаки, санкції повинні посилюватися. Посилюватися щотижнево. І вони повинні бути якісними. Не просто для заголовків у медіа про те, що санкції введені, а для реального настання миру. Реального!

І щоб це забезпечити, вже розпочала роботу команда експертів, українських та міжнародних, які оцінюють результативність введених санкцій проти Росії. З української сторони цей напрямок координує керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, з міжнародного - Майкл Макфол", - сказав Президент України.

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