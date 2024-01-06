"Нехай нервуються": Гуменюк розповіла про результати атаки ЗСУ по Севастополю

Внаслідок української атаки на військові об'єкти російських окупантів у Криму протягом 4 січня був уражений не лише один командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту.

Про це повідомила Наталія Гуменюк, керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України.

"Очевидно, що розташування таких командних пунктів - це намаганя ворога розосередити такі об'єкти, максимально убезпечити їх. Але наша бойова робота базується на тому, щоб діяти по конкретних точках, по конкретних вирахуваних об'єктах, і з урахуванням того, що ворог може переховуватись за мирним населенням. Тому будемо сподіватися, що дорозвідувальні дані дозволять зробити об'ємні висновки, щоб переконатися, що керування військами ворог втрачає продуктивно за нашої роботи", - сказала вона.

Водночас партизанський рух "Атеш" повідомив, що СОУ завдали удару також по військовій частині окупантів в Євпаторії, куди перемістили системи РЛС, за наводкою партизанів.

"Це попередня інформація, ми її перевіряємо. Мета була позбавити південний напрямок керування. Зв'язок - це нерви військової операції, тому нехай нервуються", - додала вона.

Що відомо про вибухи у Криму 4 січня

4 січня в Євпаторії та Севастополі пролунали потужні вибухи під час повітряної тривоги. Тоді також перекривали Кримський міст. Одна з українських ракет влучила у командний пункт зв'язку в Юхариній балці в Севастополі.

Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв стверджував про одного постраждалого внаслідок падіння уламків на будинок та додав, що ще декілька уламків ракет впали на різних вулицях.

СтратКом ЗСУ підтвердив ураження командного пункту у Севастополі, а командувач Повітряних сил України Микола Олещук подякував українським пілотам та всім, хто планував операцію в окупованому Криму 4 січня, за "бездоганну бойову роботу".

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