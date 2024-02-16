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"Нехай спробують": Буданов назвав дві головних мети росіян до президентських виборів

"Нехай спробують": Буданов назвав дві головних мети росіян до президентських виборів

Керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов

Кирило Буданов зазначив, що диктатор Путін до виборів хоче захопити Авдіївку.

Окупанти мають дві мети до президентських виборів в Росії. Зокрема, захопити Авдіївку та просунутися у Харківській області.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

"Як Путін і Росія використовуватимуть ці вибори у своїй війні проти України? Тут немає нічого нового. Вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну підтримку населення. Результат вже відомий. Близько 75% голосів отримає Путін", – зазначив Буданов.

На думку керівника ГУР, Росія прив'язана до певних символів. За його словами, найбільш ймовірними цілями ворога є Куп'янськ та Авдіївка. Диктатор Володимир Путін до виборів хоче захопити Авдіївку.

"Росіяни поставили собі завдання захопити Авдіївку. Спочатку до кінця грудня 2023 року. Потім до 28 січня. Потім до 1 березня. Зараз дату знову змінили, щоб приурочити до президентських виборів. Це звичайна практика – змінювати дату, коли щось не виходить. У росіян є дві мети: вийти до річки Оскіл, що в Харківській області, і взяти Авдіївку. Нехай спробують!" – додав він.

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, що потрібно для перемоги у війні проти РФ.

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