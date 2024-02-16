"Нехай спробують": Буданов назвав дві головних мети росіян до президентських виборів

Окупанти мають дві мети до президентських виборів в Росії. Зокрема, захопити Авдіївку та просунутися у Харківській області.

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

"Як Путін і Росія використовуватимуть ці вибори у своїй війні проти України? Тут немає нічого нового. Вони хочуть легітимізувати свій режим на окупованих українських територіях і показати загальну підтримку населення. Результат вже відомий. Близько 75% голосів отримає Путін", – зазначив Буданов.

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На думку керівника ГУР, Росія прив'язана до певних символів. За його словами, найбільш ймовірними цілями ворога є Куп'янськ та Авдіївка. Диктатор Володимир Путін до виборів хоче захопити Авдіївку.

"Росіяни поставили собі завдання захопити Авдіївку. Спочатку до кінця грудня 2023 року. Потім до 28 січня. Потім до 1 березня. Зараз дату знову змінили, щоб приурочити до президентських виборів. Це звичайна практика – змінювати дату, коли щось не виходить. У росіян є дві мети: вийти до річки Оскіл, що в Харківській області, і взяти Авдіївку. Нехай спробують!" – додав він.

Нагадаємо, раніше Буданов сказав, що потрібно для перемоги у війні проти РФ.

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