"Нехай свої дати малюють": Гайдай прокоментував нові терміни "захоплення" Луганщини росіянами

В окупантів країни-аресорки Росії з'явилася нова дата для виконання завдання "взяття" Луганської області - 26 червня.

У понеділок, 20 червня, російська армія масовано проводила наступ одразу на кількох напрямках з великою клькістю техніки та особового складу. Ворог наступав з різних напрямків: у районах Комишувахи, Золотого, Гірського, а односасно з цим майже безперервно обстрілював Лисичанськ.

Про це розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, плани загарбників щодо захоплення не реалізуються. "За п‘ять днів цього не станеться. Нехай вони свої дати малюють", - наголосив він.

Гайдай каже, що загалом важка доба минула на Луганщині. "Після цілого дня наступів на всіх напрямках рашистів ніч минула відносно спокійно. Орки видихлися та відпочивали. Перегруповуються. Ворог мав локальний успіх: брали кількістю артилерії. Під час наступу втратили і техніку, і людей. Полягло близько трьох десятків окупантів. Удвічі більше поранених", - розповів очільник регіону.

Втім, росіяни обстрлювали Лисичанськ "з усього", - каже Гайдай. Вони використовували гаубиці, реактивні системи залпового вогню, артилерії, авіаудари, ракети.

На ранок 21 червня Лисичанськ оговтується від масованих обстрілів. Вже зранку почали обстежувати територію на виявлення жертв та руйнувань.

Як повідомлялося, у Луганську внаслідок обстрілів росіян зруйновано понад десять багатоповерхівок, приватні будинки, будівля відділу поліції. На ранок 21 червня знайдено тіло одного загиблого. Крім того, поранення отримала місцева мешканка. Жінку евакуювали до Краматорська.

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