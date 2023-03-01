"Нехай трусяться": пропагандист Соловйов закликав Кремль скласти перелік нових цілей в Європі

Головний пропагандист Росії Володимир Соловйов пригрозив Європі новим "військовим походом" через Альпи, "візитом" до Мілана, назвав польську Варшаву мовляв "російським містом" і заявив, що метою Кремля має бути "повернути собі всі давньоруські землі". Для цього, як вважає рупор кремлівської брехні, треба оголосити набір "добровольців".

Про це один із найбільших прислужників Володимира Путіна в російських ЗМІ Соловйов заявив на російському пропагандистському телеканалі.

Соловйов погрожував раніше ядерним вибухом Західній Європі і тим, що буцімто "чеченські сили можуть увійти до Варшави", щоб "перевірити ситуацію".

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У своїй останній програмі пропагандист Путіна розкритикував владу Кремля, здивувавшись "чому та не формулює напряму цілі своєї політики". Російський маніпулятор висловився, що метою РФ має бути, наприклад, "повернення всіх давньоруських земель". І "які це території та міста, треба уточнити й перерахувати їх", каже Соловйов.

"Якщо ми стаємо серйозними, якщо ми розуміємо, що поставлено на карту, то нехай трусяться. І ми перетнемо Альпи, якщо доведеться...Наше завдання пройтися, подивитися слідами великого російського воїнства 18 століття. І дізнатися, як справи багатовікового російського міста Варшави... І місто Юр'єв (нинішнє естонське місто Тарту) треба брати", - видав нову порцію нісенітниці Соловйов.

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Крім того, він вигадав нове виправдання, чому війна в Україні, яку в Росії називають "спецоперацією", триває вже більше року, хоча Путін планував захопити Київ за кілька днів чи тижнів.

"Росіянин, можливо, повільно впрягається, але потім швидко йде", - стверджує Соловйов.

Нагадаємо, нещодавно російський пропагандист Володимир Соловйов істерично висловився, мовляв, російські війська треба ввести до Берліна та Парижа. Йому також привиділося, що після Другої світової війни "американці окупували частину Європи".

Як повідомлялося, російський топпропагандист Володимир Соловйов після рішення Німеччини відправити Україні танки Leopard 2 в лютій істерії заявив, що "Москві слід вдарити по ФРН".

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