"Всі - туди": мати російського окупанта задоволена мобілізацією Путіна (перехоплення розмови)

Мати російського солдата у телефонній розмові з сином підтримала оголошену Путіним мобілізацію в РФ.

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплену розмову окупанта зі своєю матір'ю.

У розмові жінка заявила, що задоволена оголошеною Путітим мобілізацією.

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Мати окупанта: "Путін оголосив мобілізацію, так що чекай: зараз приїдуть і Женька і Льоха – всі приїдуть".

Окупант: "З 18 до 30 років - усіх сюди".

Мати окупанта: "До 55, всі, хто військовослужбовець, військовозобов'язаний, хто навіть був на війні, відмовилися, звільнилися — всі туди. Правильно-правильно, нехай їдуть".

Загарбник розповів, що людей у лавах окупаційної армії майже не залишилося. Жінка додає, що рішення Путіна про мобілізацію було цілком правильним.

"От я особисто тільки "за", що Путін оголосив мобілізацію. Нехай їдуть, допомагають", — заявила вона. Син натомість скаржиться, що утомився від війни. "Тут сьогодні живеш, а завтра — ні", — каже росіянин.

Раніше українська розвідка перехопила розмову окупанта, який заявляв, що "нах*й цього президента (Путіна) треба знімати.

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