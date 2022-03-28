"Нехристі!": у Славутичі священник пішов до скупчення окупантів і сказав, що про них думає

"Нехристі!": у Славутичі священник пішов до скупчення окупантів і сказав, що про них думає

Коли озброєний російський солдат зробив йому зауваження, сказав - що він після Причастя і з Богом.

Славутич – це Україна! Такі гасла лунали і лунають на вулицях міста. Неозброєні містяни дали рішучу відсіч ворогу. Об’єдналися всі.

Переможець Голосу Країни, священник Олександр Клименко розповів одну історію, яка сталася в місті.

"Священик Іван Шепіда, настоятель Свято-Іллінського храму УПЦ міста Славутича, причастившись Тіла і Крові Господа нашого Іісуса Христа, взявши хрест і хоругви з людьми, пішов на скупчення окупантів. Наблизившись до них, став голосно проповідувати. Сказав: "Нехристі! Познімайте хрестики у кого є, бо християни на простих людей автомати не наставляють". Коли ж один крепко екіпірований спецназівець зробив йому зауваження, то священник відповів, що він після Причастя і він з Богом (а ще ніхто Бога і правду не переміг), та в білих ризах - вже приготовлений до похорону. І він як і люди не боїться їх", - розповів Клименко.

Російські танки увійшли до Славутича, проте місцеві вийшли на мітинг – мешканка міста описала ситуацію

Нагадаємо, жителі Славутича влаштували масштабний протест, по якому російські війська відкрили вогонь.

Читайте також:

Напад Росії на Україну: як починалось путінське вторгнення

Що повинен знати кожен українець в умовах війни: правила та поради