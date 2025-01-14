Нелюдське ставлення: в ООН повідомили про масове насильство щодо полонених українців

ООН повідомила про застосування насильства, тортур і відмову в медичній допомозі до полонених українців Росією

Російська влада систематично застосовує фізичне насилля щодо полонених українців. Зокрема, йдеться про тортури та насильницькі дії сексуального характеру.

Про це заявив член незалежної міжнародної слідчої комісії ООН з розслідування військових злочинів РФ в Україні Пабло де Грейфф, ми пише “Іетерфакс-Україна”.

Масові тортури в Оленівці

Як наголосив Грейфф, після вибуху, що стався у липні 2022 року у відомій колонії Оленівка, внаслідок якого загинули десятки українських військовослужбовців, російська влада не надала необхідної медичної допомоги тяжко пораненим солдатам.

“Основну допомогу надавали співкамерники, а керівництво колонії стояло і дивилося, як українські військовополонені помирають від тяжких поранень”, — сказав він на засіданні Ради Безпеки ООН.

В ООН зазначили, що в деяких випадках медичний персонал місць позбавлення волі навіть був залучений до здійснення халатних або аб'юзивних дій стосовно українців, які утримуються в РФ, порушуючи свої етичні норми.

“Відмова у медичній допомозі свідчить про подальшу зневагу російською владою гідністі та прав утримуваних осіб. Такою поведінкою російська влада, крім того, порушила норми міжнародного гуманітарного права щодо здоров'я та недоторканності полонених”, — заявив де Грейфф.

Порушення прав полонених в Росії

Відомо, що росіяни застосовують:

тортури та побиття;

сексуальне насильство (ґвалтування та спроби ґвалтування);

атаки на статеві органи за допомогою побиття і ударів струмом електрошокерами, у тому числі в душових, коли полонені оголені і мокрі;

удари струмом із використанням проводів та опіки в галузі геніталій;

кастрацію та сексуальне каліцтво.

За даними ООН, колишні українські ув'язнені розповідали про тяжкі фізичні та психологічні наслідки, які їм довелося пережити після неодноразових тортур, часто із довгостроковими ускладненнями, включаючи інвалідність.

Багато хто досі страждає від болю та травм, посилаючись на переломи кісток та зубів, кровотечі, набряки та інфікування або гангрену частин тіла, труднощі з диханням, ходьбою та сном, поганий зір та ушкодження різних органів. Деяким жертвам було проведено чи досі проводяться складні медичні операції.

“Один із колишніх ув'язнених сказав Комісії: “Жодна жива істота не заслуговує на те, щоб із нею поводилися так, як з українцями в їхніх місцях ув'язнення”, — підсумував де Грейфф.

Раніше заступниця Верховного комісара ООН Нада аль-Нашіф презентувала у Женеві оновлену версію доповіді Ради з прав людини щодо війни в Україні в період з 1 вересня до 30 листопада 2024 року. За цей час російські атаки призвели до загибелі в Україні 574 цивільних осіб.

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