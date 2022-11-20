"Нелюдський експеримент" – Подоляк про руйнування критичної інфраструктури та реакцію світу

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре наголосив, що Росія чинить "геноцид" проти українців, руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Російський геноцид"… Безумовно, світу цікаво спостерігати за "нелюдським експериментом", який проводить путінський режим. Чи зможе вижити багатомільйонна Україна, якщо її позбавити енергетики, опалення, води та спробувати заморозити? Зможе. Але навіщо дозволяти це росіянам?", - йдеться у дописі.

Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів РФ

15 листопада Росія здійснили масовану ракетну атаку по містам України, зокрема, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури.

У четвер, 17 листопада, у столиці зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії – він становив понад 500 МВт за звичайного споживання понад 1000 МВт.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку через атаки армії РФ.

Пізніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією повинна покращитись найближчим часом, якщо російські агресори не будуть завдавати нових ракетних ударів по Україні.

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