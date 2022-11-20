Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Нелюдський експеримент" – Подоляк про руйнування критичної інфраструктури та реакцію світу

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
592
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Нелюдський експеримент" – Подоляк про руйнування критичної інфраструктури та реакцію світу

Скриншот з відео

Михайло Подоляк наголосив, що Росія намагається чинити "геноцид", руйнуючи енергетичну інфраструктуру України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вкотре наголосив, що Росія чинить "геноцид" проти українців, руйнуючи об'єкти критичної інфраструктури.  

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Російський геноцид"… Безумовно, світу цікаво спостерігати за "нелюдським експериментом", який проводить путінський режим. Чи зможе вижити багатомільйонна Україна, якщо її позбавити енергетики, опалення, води та спробувати заморозити? Зможе. Але навіщо дозволяти це росіянам?", - йдеться у дописі.

Пошкодження критичної інфраструктури внаслідок ракетних ударів РФ

15 листопада Росія здійснили масовану ракетну атаку по містам України, зокрема, атакуючи об'єкти критичної інфраструктури. 

У четвер, 17 листопада, у столиці зафіксовано антирекорд за обсягом відключень електроенергії – він становив понад 500 МВт за звичайного споживання понад 1000 МВт.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що столиця може повністю залишитися без світла, води та зв'язку через атаки армії РФ. 

Пізніше голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що ситуація з електроенергією повинна покращитись найближчим часом, якщо російські агресори не будуть завдавати нових ракетних ударів по Україні.

Читайте також:

На скільки вимикатимуть СВІТЛО в Україні | Кудрицький

На скільки вимикатимуть СВІТЛО в Україні | Кудрицький

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
592
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація