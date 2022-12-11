Нема чим озброювати "мобіків": експерт оцінив ВПК Росії і здатність відновлювати запаси зброї

Киричевський стверджує, що ЗСУ вже знищили більшість російських танків і близько половини артилерії.

Аналітик Defense Express Іван Киричевський розповів, скільки запасів зброї та техніки залишилося в окупаційній армії.

Про це він написав у Facebook.

За словами експерта, РФ уже провела одну хвилю мобілізації і готує ще одну. Але чим озброювати нових "мобіків", – питання.

Танки і бронетехніка

Киричевський стверджує, що ЗСУ вже знищили 100% від довоєнної кількості танків армії РФ, тобто 2940 танків.

"Максимум, на що у цій ситуації вистачило російського танкопрому – відновлення танків з консервації методом "канібалізму" запчастин (на 1 танк беруться запчастини з 3-4), кустарна "модернізація" Т-62М та поставка до півсотні модернізованих Т-72Б3, Т-80БВМ і Т-90М.

Крім того, "Уралвагонзавод" почав використовувати працю зеків, бо набрати працівників із простих росіян не вдалося.

За даними експерта, армія РФ уже також втратила майже 6 тисяч бронемашин, вибито 45% від довоєнної кількості. Щоб поповнити знищене, міноборони РФ хотіло відновити виробництво БМП-1 і БМП-2 на "Курганмашзаводі", але керівництво заводу було проти.

"Тому в підсумку "Курганмашзавод" продовжує виконувати контракт на специфічно проблемні БМП-3 та "освоює бюджет" на проєкті легкого танка "Спрут-СДМ", для якого з якогось дива продовжують креслити навіть "програмовані" боєприпаси", – зазначив Киричевський.

Артилерія

Армія РФ втратила понад 2700 артсистем та РСЗВ, або 48% від довоєнної кількості. Окупанти уже пішли на такі кроки, як то "реанімація" гаубиць Д-1 часів Другої світової, розконсервація крупнокаліберних САУ типів "Піон" і "Тюльпан" та зняття із зберігання САУ 2С5 "Гіацинт".

Але навіть при таких кроках максимум, який вдавалось накопичити росіянам на фронті – це до 1500 одиниць усіх типів.

Снаряди

Киричевський запевняє, що снарядні арсенали у росіян "не бездонні".

"Що не добив M142 HIMARS, там впоралась стандартна російська корупція. Тому їм уже, скажімо, для обстрілів Бахмута доводиться економити снаряди на інших ділянках фронту", – зазначив експерт.

Стрілецька зброя

Росіяни навіть не спромоглися організувати мобілізаційне виробництво стрілецької зброї

"Тому, наприклад, поки конструктори "Калашникова" намагаються свій невдалий АК-12 зробити ще більш "аналогов нєтним", мобіки справді отримують іноді навіть іржаві АК-74. Замість того, щоб відновити виробництво того самого АК-74, і остаточно забути про АК-12", – каже аналітик.

За його словами, Кремль сподівався отримати зброю зІрану, адже Тегеран має ліцензійне виробництво АК-103.

"Але зважаючи на те, що армія Ірану не налічує навіть півмільйона осіб, навряд чи там відбувається масована "штамповка" автоматів", – припустив Киричевський.

Літаки

Експерт зауважив, що нормальний результат росіяни мають лише по виробництву бойових літаків. На початок грудня 2022 року російський ОПК уже поставив до 10 літаків Су-34, до 10 літаків типів Су-30СМ та Су-34 і до 5 військово-транспортних Іл-76МД-90А.

Кораблі

Киричевський здивувався, що росіяни продовжують вкладати гроші у проєкти будівництва військових кораблів, які він називає неактуальними.

Наприклад, росіяни досі продовжують "освоювати" бюджет на ремонті авіаносця "Адмірал Кузнецов", будують одразу п’ять фрегатів проекту 22350 під свої ракети "Циркон". Триває процес будівництва багатоцільових атомних субмарин проєкту 885 "Ясень" та підводних крейсерів проєкту 885.

На звершення експерт пояснив, що росіяни згаяли час, не провели "перевід промисловості на військові рейки". І це зволікання, на його думку, стане одним із важливих факторів, що приведе до перемоги України.

Раніше експерт Михайло Самусь розповів, що Путін серйозно розмірковує над можливістю застосування РФ тактичної ядерної зброї.

Читайте також: