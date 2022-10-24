Нікому командувати і навчати: у РФ - нестача офіцерів та сержантів для підготовки мобілізованих

Більшість таких спеціалістів загинули під час бойових дій.

У російській армії масово не вистачає офіцерів та сержантів інструкторсько-викладацького складу, які мали б навчати новомобілізованих. Більшість з них загинули на війні в Україні.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 жовтня.

РФ продовжує підготовку частини мобілізованих осіб на загальновійськових полігонах та в підрозділах підготовки фахівців окремих спеціальностей.

"Росіяни мають суттєві проблеми через некомплект офіцерських та сержантських посад інструкторсько-викладацького складу навчальних частин (полігонів, центрів підготовки). Це спричинено загибеллю більшості таких спеціалістів під час бойових дій, а також через надмірну кількість мобілізованих", – йдеться в повідомленні.

Часто на такі посади призначають рядових, які щойно підписали контракт та мають хоч якийсь бойовий досвід.

Командування окупаційних військ намагається підняти морально-психологічний стан загарбників. Для цього до бойових підрозділів на територію України відправляють служителів Російської православної церкви з Самарської області. Але більшість з них відмовляються від поїздок на фронт у зв’язку з небезпекою та відсутністю засобів захисту.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що ФСБівці випустили більшість в'язнів херсонської колонії.

Мобілізація в РФ

У Росії від початку так званої "часткової" мобілізації до окупаційної армії призвали щонайменше 200 тис. осіб. Наразі мобілізація в РФ триває, але пропагандистам наказали не поширювати цієї інформації.

Новомобілізованих росіян повертають додому у трунах. Родичі загиблих почали отримувати похоронки.

Один із мобілізованих із Челябінська встиг пробути на фронті 5 днів, де його ліквідували.

Також інцидент стався на полігоні в Бєлгородській області. Там мобілізовані влаштували стрілянину через релігію.