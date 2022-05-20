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Нема мотивації: окупанти скаржаться рідним, що два місяці не отримують зарплат

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Нема мотивації: окупанти скаржаться рідним, що два місяці не отримують зарплат

Фото: Getty Images

Російські окупанти скаржать рідним, що досі не отримали обіцяної зарплати за березень. Їхні гроші привласнюють військові клерки.

Служба безпеки опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови загарбника з дружиною.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Окрім значних військових втрат, деморалізація російських військ відбувається і зсередини. Зокрема, через те,що командування обманює рядових окупантів і привласнює їхні зарплати.

У розпорядженні СБУ – багато перехоплених телефонних розмов, де окупанти скаржаться, що їм не виплачують обіцяних коштів.

У цій розмові з дружиною загарбник каже, що більше не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними бодай за 2 весняні місяці.

"Повинно, коротше, прийти відразу за березень і до 20 числа – за квітень. Але я не вірю в це, чесно, не вірю. Бо вже прокуратура у бригаді у нас, у Будьонівську, працює за ці гроші. Тому що реально не виплачують людям", – скаржиться росіянин.

Однією з причин такої економії в СБУ називають бажання російських військових клерків нажитися на невиплаті зарплат. Бо у випадку смерті окупантів, гроші можна буде залишити собі.

Тому загарбник у розмові з дружиною розмірковує: "А толку ми тут? За кого боремося? Ні за кого взагалі! Знаходимося х*ін знає де".

Нагадаємо, що СБУ перехопила розмову росіян, в якій вони не приховують використання в Україні забороненої зброї. Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові.

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