Нема мотивації: окупанти скаржаться рідним, що два місяці не отримують зарплат

Російські окупанти скаржать рідним, що досі не отримали обіцяної зарплати за березень. Їхні гроші привласнюють військові клерки.
Служба безпеки опублікувала чергове перехоплення телефонної розмови загарбника з дружиною.
Про це інформує пресслужба СБУ.
Окрім значних військових втрат, деморалізація російських військ відбувається і зсередини. Зокрема, через те,що командування обманює рядових окупантів і привласнює їхні зарплати.
У розпорядженні СБУ – багато перехоплених телефонних розмов, де окупанти скаржаться, що їм не виплачують обіцяних коштів.
У цій розмові з дружиною загарбник каже, що більше не вірить в обіцянки командування розрахуватися з ними бодай за 2 весняні місяці.
"Повинно, коротше, прийти відразу за березень і до 20 числа – за квітень. Але я не вірю в це, чесно, не вірю. Бо вже прокуратура у бригаді у нас, у Будьонівську, працює за ці гроші. Тому що реально не виплачують людям", – скаржиться росіянин.
Однією з причин такої економії в СБУ називають бажання російських військових клерків нажитися на невиплаті зарплат. Бо у випадку смерті окупантів, гроші можна буде залишити собі.
Тому загарбник у розмові з дружиною розмірковує: "А толку ми тут? За кого боремося? Ні за кого взагалі! Знаходимося х*ін знає де".
Нагадаємо, що СБУ перехопила розмову росіян, в якій вони не приховують використання в Україні забороненої зброї. Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір’ю про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ та російські військові.
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