Нема опції "повернутися назад": в ОП прокоментували "пропозиції" Росії про переговори

Подоляк наголосив, що РФ має відповісти за геноцид українців та воєнні злочини.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував останні заяви, які лунали з РФ, про "відкритість" до переговорів з Заходом щодо України.

Про це він написав у Тwitter.

Подоляк наголосив, що РФ вже не поверне час до січня 2022 року, коли Байден зустрічався з Путіним. Натомість, росіян чекає трибунал за геноцид українців і воєнні злочини.

"Суб’єктам із Рф час зрозуміти: у них вже немає опції "повернутися назад, у січень 2022-го". І переговорів із США та місця за цивілізованим столом для них теж немає. Є лише геноцид в Україні, війна, яку вони мають програти, і трибунал, на якому отримають свої пожиттєві терміни", — зазначив Подоляк.

РФ почала говорити про необхідність переговорів: що це означає насправді

Нагадаємо, що Росія останнім часом говорить про необхідність переговорів. Але переговори окупанти хочуть вести не з Україною, а з Заходом. Так, глава МЗС країни-агресорки Лавров заявив, що Путін усе ще готовий до переговорів із Заходом щодо України.

В МЗС України пояснили, що заявами про переговори Росія намагається виграти час. Представники України наголошують, що Росія не здатна до перемовин та висуває тільки ультиматуми.

На думку міністра закордонних справ Кулеби, росіяни просто імітують готовність до переговорів.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив безглуздість потенційних переговорів з Росією про війну. Жданов зазначив, що Путін понад усе намагається довести свою суб'єктність і посадити Байдена за стіл переговорів - перш за все, щоб показати власну значущість.