Немає чим збивати: українські F-16 опинилися без ракет у найнебезпечніший момент

F-16 / © Associated Press

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Українські винищувачі F-16 стикаються з гострим дефіцитом ракет класу «повітря — повітря». Під час окремих денних бойових вильотів пілотам доводилося покладатися лише на бортові гармати для ураження російських повітряних цілей.

Про це йдеться в матеріалі TWZ.

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За даними журналістки Newsmax Шелбі Уайлдер, ситуація іноді настільки напружена, що українські військові буквально відстежують надходження нових партій ракет до країни та рахують час до їхньої доставки на аеродроми. Особливо критичним є питання, чи встигне озброєння надійти до наступного масованого російського удару.

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Український командир із позивним «Фантом» підтвердив проблему.

«Так, це правда. Будь-який літак без озброєння… марний», — сказав він.

F-16 стали важливою частиною української системи протиповітряної оборони. Винищувачі використовують для перехоплення російських безпілотників і крилатих ракет, а також для інших бойових завдань. Україна експлуатує ці літаки від літа 2024 року.

«Ми зосереджені на захисті нашого повітряного простору від російських безпілотників для захисту нашої інфраструктури всередині країни. Наша пріоритетна ціль — крилаті ракети», — пояснив «Фантом».

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Основним озброєнням українських F-16 для повітряного бою є ракети середньої дальності AIM-120 AMRAAM та ракети меншої дальності AIM-9 Sidewinder. Через обмежені запаси їх фактично доводиться нормувати залежно від бойового завдання.

У випадках, коли ракет бракує, пілоти можуть застосовувати 20-мм гармату M61A1 Vulcan. Однак такий спосіб ураження повітряних цілей значно ризикованіший, особливо проти невеликих і повільних об’єктів та під час нічних польотів.

Українські військові вже мають досвід такого застосування F-16. У травні 2025 року Повітряні сили повідомляли про пілота, який знищив три повітряні цілі та відкрив вогонь по четвертій із бортової гармати.

Україні потрібні не лише нові літаки

За словами українського командира, збільшення кількості самих F-16 не вирішить проблему без стабільного постачання ракет.

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«Нам необхідні додаткові засоби захисту, такі як ракети Patriot і ракети класу “повітря — повітря”, AIM-9 або AIM-120 для нашого флоту», — наголосив він.

Дефіцит боєприпасів стосується не лише винищувачів. Запаси перехоплювачів Patriot також активно витрачаються, тоді як попит на сучасні засоби ППО зростає у світі на тлі інших воєн і конфліктів. Виробництво водночас не встигає повністю покривати потреби.

Проблему посилює і те, що ракети AIM-9 та AIM-120 використовуються не лише літаками. Зокрема, AIM-120 застосовують у наземних комплексах NASAMS, які захищають Київ та інші важливі об’єкти від російських крилатих ракет і безпілотників.

В українських Повітряних силах закликають західних партнерів не лише збільшувати поставки готового озброєння, а й нарощувати його виробництво або дозволити локалізувати частину виробництва в Україні чи інших європейських країнах.

Дефіцит ракет для ППО

Раніше Associated Press також повідомляло про дефіцит ракет-перехоплювачів Patriot у Європі. Однією з причин називали зростання попиту на такі боєприпаси на тлі війни США з Іраном.

Financial Times також писала, що в серпні під час російських ударів по Києву окремі пускові установки Patriot залишалися без ракет-перехоплювачів, через що можливості ППО проти балістичних цілей були обмежені.

Водночас Україна очікує нові партії ракет для систем ППО від Німеччини. За словами Володимира Зеленського, Київ також обговорює з партнерами додаткові пакети протиповітряної оборони.

Крім того, ЄС і НАТО закликають Іспанію та Грецію передати Україні ракети для Patriot.

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