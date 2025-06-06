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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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522
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Немає де ховати: РФ підняла максимум стратегічної авіації, Ту-95 під загрозою — авіаексперт

Росія вичерпує ресурс: стратегічна авіація перевантажена, Ту-95 не витримують, зазначив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Російські бомбардувальники

Російські бомбардувальники

Цієї ночі РФ підняла всю стратегічну авіацію, яку змогла. Росіяни перевантажили Ту-95.

Про це повідомив експерт з питань авіації Костянтин Криволап в етері «КИЇВ24».

«І це свідчить про те, що ресурс у них закінчуватиметься значно швидше, ніж він і так закінчувався. Цих літаків, мабуть, буде дуже мало і вони не будуть здатні таскати ці ракети Х-101», — зазначив авіаексперт.

Росіяни не розуміють, як і де їм ховати літаки, вважає Криволап.

«Ховати літаки в ангари вони не мають права, тому що це буде порушувати всі документи по паритету в ядерних озброєннях», — пояснив він.

Російська атака на Україну 6 червня

У ніч проти 6 червня Росія завдала масованого удару по території України, використавши ударні дрони, а також крилаті й балістичні ракети. Окрім того, загарбники випустили крилаті ракети з акваторії моря та з бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

За офіційними даними, противник атакував 452-ма засобами повітряного нападу. Росія випустила 407 дронів та 45 ракет: українська ППО знешкодила 406 цілей.

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