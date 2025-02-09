Немає днів без уражень: Україна посилює атаки по російській території

Україна активно відповідає на удари Росії, яка постійно атакує мирні міста та критичну інфраструктуру. Українські сили використовують стратегію активного реагування, що включає розвідувальні дії і багаторазові удари по конкретних об'єктах.

Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Брачук в етері Ми Україна.

"Ну, по-перше, подивіться, ми вже виходимо фактично на те, що кожного дня до Росії щось летить. Більше того, я не знаю таких днів, фактично, коли щось не уражається. В будь-якому разі, якщо Росія до цього часу використовує, наприклад, тактику подвійного удару, якщо ми говоримо про російські терористичні удари, вони ж б'ють перш за все по мирних людях, по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках. То Україна відповідає в тому числі, я думаю, більш активним способом", - сказав Брачук

За його словами, Україна відповідає на удари Росії не тільки подвійними ударами, але й кілька разів по одному й тому ж об'єкту. Ведеться розвідувальна робота, прокладаються маршрути та атакуються стратегічні цілі. Після ударів ворог може гасити пожежі, але удари повторюються, і деякі об'єкти зазнають кількох атак.

"Тут мова вже не про подвійні удари, навіть і кілька разів певні об'єкти атакуються. Тобто йде розвідувальна робота, прокладаються маршрути, уражається відповідний об'єкт, ворог, можливо, там починає займатися гасінням відповідних пожеж. Там наслідки цих ударів прилітають знову, і є такі об'єкти, які вражалися по три, по чотири рази", - розповів він.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії у ніч проти 5 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод. Загорівся резервуар із нафтопродуктами.

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