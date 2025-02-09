Немає днів без уражень: Україна посилює атаки по російській території

Україна застосовує стратегію багаторазових атак по важливих об'єктах.
Україна активно відповідає на удари Росії, яка постійно атакує мирні міста та критичну інфраструктуру. Українські сили використовують стратегію активного реагування, що включає розвідувальні дії і багаторазові удари по конкретних об'єктах.
Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Брачук в етері Ми Україна.
"Ну, по-перше, подивіться, ми вже виходимо фактично на те, що кожного дня до Росії щось летить. Більше того, я не знаю таких днів, фактично, коли щось не уражається. В будь-якому разі, якщо Росія до цього часу використовує, наприклад, тактику подвійного удару, якщо ми говоримо про російські терористичні удари, вони ж б'ють перш за все по мирних людях, по нашій критичній, енергетичній інфраструктурі, житлових будинках. То Україна відповідає в тому числі, я думаю, більш активним способом", - сказав Брачук
За його словами, Україна відповідає на удари Росії не тільки подвійними ударами, але й кілька разів по одному й тому ж об'єкту. Ведеться розвідувальна робота, прокладаються маршрути та атакуються стратегічні цілі. Після ударів ворог може гасити пожежі, але удари повторюються, і деякі об'єкти зазнають кількох атак.
"Тут мова вже не про подвійні удари, навіть і кілька разів певні об'єкти атакуються. Тобто йде розвідувальна робота, прокладаються маршрути, уражається відповідний об'єкт, ворог, можливо, там починає займатися гасінням відповідних пожеж. Там наслідки цих ударів прилітають знову, і є такі об'єкти, які вражалися по три, по чотири рази", - розповів він.
Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії у ніч проти 5 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод. Загорівся резервуар із нафтопродуктами.
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