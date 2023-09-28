"Немає доказів, що це напад на Альянс": Столтенберг прокоментував падіння російського безпілотника в Румунії

Обстріли прикордоння України та падіння безпілотників на території Румунії й ракет на території Польщі прокоментував Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. На брифінгу, який пройшов спільно з президентом Володимиром Зеленським, він наголосив, що немає доказів того, що атаки на країни Альянсу є цілеспрямованими.

Про це пише “Уніан”.

За його словами, Альянс рішуче засуджує брутальну війну Росії проти України.

"Вона представляє величезний ризик для всіх членів Альянсу. І тому з початку війни та навіть перед нею НАТО надає серйозну підтримку Україні. Що стосується уламків дронів у Румунії, то у нас немає жодних доказів, що це є результатом цілеспрямованого нападу Росії на територію Альянсу. Але російська війна та необережні удари на кордоні з Румунією, звичайно, дестабілізують ситуацію", - підкреслив він.

В країнах, що межують з Україною, зокрема й в Румунії, НАТО посилило свою присутність. А саме, встановлення системи моніторингу ситуації на кордоні та здійснення повітряного патрулювання, збільшення кількості військ та літаків.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли цікаві деталі однієї з ракетних атак РФ.

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