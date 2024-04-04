Немає людей та вцілілих будинків: який вигляд має знищений Росією Соледар на Донеччині (відео)

Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку.
Російський військкор Сладков виклав відео зі знищеного російською армією міста Соледар у Бахмутському районі Донецької області.
Український журналіст Денис Казанський нагадав, що Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку.
"Це місто Росія захопила рік тому і просто кинула. У ньому більше немає людей і не видно жодного цілого будинку", – написав Казанський.
Нагадаємо, Зеленський назвав ключові місяці активності у протистоянні Росії.
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