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Немає людей та вцілілих будинків: який вигляд має знищений Росією Соледар на Донеччині (відео)

Немає людей та вцілілих будинків: який вигляд має знищений Росією Соледар на Донеччині (відео)

Знищений росіянами Соледар / Фото: скриншот з відео

Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку.

Російський військкор Сладков виклав відео зі знищеного російською армією міста Соледар у Бахмутському районі Донецької області. 

Український журналіст Денис Казанський нагадав, що Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку.

"Це місто Росія захопила рік тому і просто кинула. У ньому більше немає людей і не видно жодного цілого будинку", – написав Казанський.

Немає людей та вцілілих будинків: який вигляд має знищений Росією Соледар

Немає людей та вцілілих будинків: який вигляд має знищений Росією Соледар

Нагадаємо, Зеленський назвав ключові місяці активності у протистоянні Росії.

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