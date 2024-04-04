Немає людей та вцілілих будинків: який вигляд має знищений Росією Соледар на Донеччині (відео)

Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку.

Російський військкор Сладков виклав відео зі знищеного російською армією міста Соледар у Бахмутському районі Донецької області.

Український журналіст Денис Казанський нагадав, що Соледар російські окупанти захопили рік тому, а зараз там немає жодного вцілілого будинку.

"Це місто Росія захопила рік тому і просто кинула. У ньому більше немає людей і не видно жодного цілого будинку", – написав Казанський.

Немає людей та вцілілих будинків: який вигляд має знищений Росією Соледар

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