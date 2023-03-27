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"Немає можливості набирати нових зеків": експерт розповів, коли у ПВК "Вагнер" закінчаться найманці

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
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"Немає можливості набирати нових зеків": експерт розповів, коли у ПВК "Вагнер" закінчаться найманці

Фото: Getty Images

За словами експерта, у ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина немає джерел для поповнення живої сили.

Найманці ПВК "Вагнер" можуть завершитися через 2-3 місяці.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив виконавчий директор, колишній радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

На сьогодні немає джерел для поповнення живої сили, вважає експерт.

"Після того, як йому перекрили можливість набирати нових "зеків", у нього різко зменшилось джерело, звідки він міг брати нових контрактників. Тому, якщо він не знайде нового джерела, (поки що ми не бачимо, звідки він може взяти), у нього справді закінчаться люди приблизно через 2-3 місяці. Це виходячи з тієї інтенсивності боїв, яка йде на сьогоднішній момент", - сказав Денисенко.

Також він додав, що підрозділи ПВК "Вагнер" не зможуть продовжувати вести бойові дії на території України, якщо їм не нададуть нових контрактників.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін помилував 5 тис. ув'язнених, в яких закінчилися контракти із ПВК "Вагнер". 

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Дата публікації
Перегляди
287
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