Немає невідворотних речей на війні: генерал США прокоментував частковий успіх Росії на Донбасі

Міллі заявив, що хоча Росія має перевагу над Україною у боротьбі на Донбасі, вона стикається з великою кількістю проблем.

Голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі прокоментував частковий успіх російської армії в боях на Донбасі.

Про це йшлося під час брифінгу після засідання в форматі "Рамштайн-3".

"Коли ми говоримо, що це невідворотно, що Росія збере більше сил на Донбасі, то я хочу сказати, що війна розпочалася 24 лютого, їх побороли на Києві, вони відвели війська, маскували і перевели їх на Донбас. І зараз це місце, де є боротьба - дві області, Луганська і Донецька. І насправді зараз під питанням Луганська область, на котрій проводиться найбільша кількість бойових дій. І на даний момент місто Сєвєродонецьк на три чверті зайняте силами Росії, але Україна відвойовує вулицю за вулицею, будинок за будинком. І зараз хочеться сказати: немає невідворотних речей на війні, тому що війна йде покроково", - сказав він.

Міллі також додав, що наразі Росія має перевагу в артилерії, але і велику кількість проблем.

"Зараз цифри дають перевагу Росії. У них є перевага в артилерії, але росіяни стикаються з великою кількістю проблем. У них є проблема питанням моралі, лідерства. Українці борються героїчно. Боротьба на Донбасі триває від 16 квітня і просування Росії повільні та невеликі. Майже ніби Перша світова війна", - сказав він.

Нагадаємо, 14 червня у Міноборони США заявили, що скерують до України більше реактивних систем залпового вогню.