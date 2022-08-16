"Немає нічого": Фейгін про рівень розвитку воєнної промисловості Росії

Індія очікує на постачання другого полку зенітних ракетних комплексів С-400 "Тріумф", які були придбані в Росії.

Російський опозиціонер, правозахисник та адвокат Марк Фейгін пояснив, як війна Росії проти України може змінити цю ситуацію, і чому Індія та інші країни можуть відмовитися від цих домовленостей.

Про це він розповів у інтерв'ю ТСН.ua.

"Ну ми звичайно не все знаємо, за якими цінами, що Індія, що Туреччина закуповують С-3-00. Чи це не демпінг. Потім С-300, С-400 – це не все озброєння ППО, які необхідні самій Росії для продовження бойових дій з україною. Я думаю, що вони проводять ці форуми (військово-технічний форум "Армія-2022" - ред.), щоб знайти контрагентів для закупівлі західного озброєння "сірими" схемами", - сказав він.

Сьогодні Росію підтримують декілька африканських країн. За словами Фейгіна, Путіну потрібні ці союзники, щоб отримати хоч якісь види озброєнь, якісь кошти, комплектувальні. І ці країни можуть перекупити якісь зразки як контрагент і перепродати Росії.

"Я б цього не виключав. Це конвульсії Москви щодо західного озброєння, оскільки у них не вистачає високотехнологічної продукції. Рівень нинішнього російського інноваційного ВПК (військово-промислового комплексу – ред.), там де йдеться про робототехніку, високі технології – немає нічого. Нинішній ВПК Росії не може повторити і відтворити американський Javelin. Немає технологічної бази та людей. Вони можуть його створити, але тільки років через 20, коли вже буде модифікація Javelin-100", - резюмував він.

Нагадаємо, Фейгін розповів про плани, які вигадали у Москві для анексії окупованих територій України.

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