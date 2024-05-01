“Немає паспорта РФ - не віддамо дитину”: окупанти погрожують породіллям на Луганщині

Російські загарбники на окупованій Луганщині погрожують не віддавати дітей батькам, якщо у них немає документів РФ.

Про це повідомив очільник ОВА Артем Лисогор.

“Напередодні пологів жінок у так званій "ЛНР" в окремих випадках ще можуть госпіталізувати без наявності паспорта РФ. Однак за тиждень, при виписці, обов’язково перевіряють, чи є російські документи у одного з батьків. Погрожують не віддати дитину”, — йдеться в повідомленні.

На блокпостах в окупованому Старобільському районі перевіряють чоловіків.

“Тим, кому до 30 років, одразу вручають повістку для проходження служби. Інші поки що обмежуються постановкою на військовий облік”, — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, російські пропагандисти пробили чергове дно у своїх брехливих заявах про війну в Україні і заявили, що коли окупаційна армія РФ заходила до Маріуполя, там вже були “підготовлені” діти, які вбивали російських солдатів — “10–11-річні діти встромляли ножі просто в печінку під бронежилети” — видали окупанти.

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