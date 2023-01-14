"Немає поваги до суверенітету": прем'єрка Молдови відреагувала на падіння ракети в країні

Наталія Гаврилиця заявила, що немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру.
Чергове падіння ракети на території Молдови під час масованого удару РФ по Україні є показником відсутності поваги до суверенітету країни.
Про це заявила пані прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця у Facebook.
"Висловлюю обурення з приводу відсутності поваги до суверенітету Молдови. Повітряний простір сьогодні знову був порушений, а залишки ракети впали на околицях села Ларга у Бричанському районі", - наголосила вона.
Гаврилиця відреагувала на чергові удари росіян щодо цивільних об'єктів України.
"Немає політичного, історичного чи морального виправдання вбивствам мирних жителів та атакам на інфраструктуру", - зазначила прем'єрка.
Нагадаємо, у Молдові виявили уламки ракети після масованого російського обстрілу України 14 січня.
Це вже не перший випадок, коли підчас масштабних ракетних обстрілів України у Молдові падають уламки ракет.
Нагадаємо, 5 грудня на території Молдови біля міста Бричень впала ракета. Її залишки у фруктовому саду виявив молдавський прикордонник під час масштабних ракетних обстрілів України.
Також у Молдові 31 жовтня під час терористичних обстрілів України впала ракета, збита українською зенітною системою. Вона впала в північній частині населеного пункту Наславча в Республіці Молдова, що на кордоні з Україною.
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